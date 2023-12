Sporting recompra VMOC do Novo Banco por 15,4 milhões

”, refere o Sporting, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Os "leões" referem que se trata de um “marco histórico” por concluir a “”,explicando que foi dado o “passo final do caminho que foi definido em 2018, com o propósito de assegurar que o clube seria dono do seu próprio destino”.Esta operação foi efetuada através de uma antecipação de receitas do contrato com a NOS, via Sagasta, numa outra operação financeira igualmente comunicada à CMVM, que resulta num “aumento global líquido de cerca de 50 ME face à operação” anterior.”, explica.Segundo o Sporting, o encaixe líquido desta operação permitiu à Sporting SAD reestruturar a dívida bancária, extinguindo a dívida “originalmente pertencente ao Novo Banco, SA (com capital em dívida de € 35.403.508,62), com exceção das locações financeiras”.“Em consequência, a sociedade alterou a sua exposição financeira para apenas a Sagasta, exceto locações financeiras”, explica o documento.Os montantes desta operação com a Novo Banco fizeram aumentar em nove ME os valores envolvidos na recompra dos títulos na posse do Millennium BCP, efetuada em março de 2022, para um total de 23,7 ME.O Sporting considera que o dia de hoje coloca um “ponto final” no acordo quadro de restruturação financeira assinado em novembro de 2014, que permite a entrada num novo ciclo.”, defendem os "leões".O Sporting fala ainda no arranque de uma fase “2.0 do planeamento estratégico”, criando as condições para a entrada de uma “parceria estratégica minoritária no capital na SAD, para que exista um reforço da política de investimento, da melhoria da experiência de todos os sócios e da globalização do clube”.O clube detinha aproximadamente 84% do capital social da SAD, um valor que ascende agora a quase 89% com a alteração da titularidade dos Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis que estavam na posse do Novo Banco.As VMOC remontam à liderança de José Eduardo Bettencourt, que recorreu a este instrumento em 2011 para injetar 55 ME na SAD 'leonina', com um prazo de validade até 2016, num processo que foi depois renegociado por Bruno de Carvalho e Frederico Varandas.