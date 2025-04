Sporting recorre para o TAD de castigo já cumprido de Harder

O avançado dinamarquês foi expulso com cartão vermelho direto no final do jogo no terreno dos açorianos, para a 29.ª jornada da I Liga, que os `leões` venceram por 1-0, tendo, depois, sido suspenso por uma partida pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Após o apito final, Harder foi expulso pelo árbitro da associação de Aveiro Cláudio Pereira, por "injúrias e ofensas", ao saltar e festejar a vitória com um grito junto do defesa central Luís Rocha, que também viu o cartão vermelho direto.

Os `verdes e brancos` contestaram para o pleno deste órgão disciplinar federativo, que indeferiu o pedido, mantendo o jogo de suspensão e os 501 euros de multa, que Harder cumpriu na jornada seguinte, na receção ao Moreirense, em que os campeões nacionais se impuseram por 3-1.

Apesar disso, segundo fonte ligada ao processo, o Sporting vai recorrer para o TAD para contestar a expulsão do avançado.