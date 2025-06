Sporting reencontra `carrasco` Nantes e Veszprém na `Champions` de andebol

Os ‘leões’, bicampeões nacionais e únicos representantes portugueses na principal competição europeia de clubes, foram a última equipa sorteada, integrando o Grupo A, juntamente com os cabeças de série desta 66.ª edição, os dinamarqueses do Aalborg, os alemães do Füchse Berlim, finalistas vencidos em 2024/25, e os húngaros do Veszprém.



A presença destas três equipas, incluindo o Veszprém, a única que superou o Sporting na fase de grupos, com mais seis pontos do que os ‘leões’, e o Füchse Berlim, terceiro classificado nessa mesma ‘poule’, em igualdade com a formação comandada por Ricardo Costa, determinou a presença dos polacos do Kielce, campeões da Europa em 2015/16, e dos franceses do Nantes, ambos do segundo pote.



Nesta fase a disputar entre 10 e 11 de setembro e 11 e 12 de março de 2026, com 14 jornadas, com jogos em casa e fora, os lisboetas reencontram o ‘carrasco’ Nantes, que os afastaram da inédita ‘final four’, com dois triunfos nos quartos de final (27-28, em Lisboa, e 32-30, em França), mas evitam o Magdeburgo, campeão em título, e o FC Barcelona, recordista de triunfos, com 12.



O Grupo A fica completo com o Dínamo de Bucareste, campeão em 1964/65 e atualmente treinado pelo selecionador de Portugal, Paulo Jorge Pereira, e que conta com Miguel Martins e o cubano Pedro Valdés, que já passou por Sporting e FC Porto, e com os noruegueses do Kolstad, que, tal como o Sporting, integravam o terceiro pote.



Estes são os adversários da formação ‘leonina’, depois de ter estado perto de se tornar na primeira equipa portuguesa a atingir a ‘final four’ da ‘Champions’, que, no anterior formato, sem uma final a quatro concentrada, teve o ABC de Braga como finalista vencido em 1993/94, face aos espanhóis do TEKA Santander.



Será a quarta presença do Sporting neste formato, a segunda seguida, sem reencontros com os adversários de 2017/18, quando foi quarto e não passou da fase de grupos, repetindo embates com Dínamo Bucareste, que o eliminou nos play-offs de acesso aos oitavos de 2019/20, que não chegaram a realizar-se devido à pandemia de covid-19 e encontrou na fase de grupos da temporada passada.



Para o Grupo B foram sorteados os cabeças de série Wisla Plock, FC Barcelona, do pivô luso Luís Frade, e Paris Saint-Germain, ficando, dada a impossibilidade de se repetirem clubes dos mesmos países, com GOG, Magdeburgo e Pick Szeged, do segundo pote, aos quais se juntaram HC Zagreb e Eurofarm Pelister.



Os dois primeiros de cada um dos grupos avança diretamente para os quartos de final, com os classificados entre os terceiro e sexto postos a disputarem um play-off para prosseguirem em prova, enquanto os dois últimos são eliminados.