Sporting reforça equipa de voleibol com central Ana Clara Nunes
A central brasileira Ana Clara Nunes vai jogar no Sporting em 2025/26, anunciaram hoje os ‘verdes e brancos’, que reforçam a equipa de voleibol com a ex-Colégio Efanor.
Sporting reforça equipa de voleibol com central Ana Clara Nunes
Lisboa, 16 ago 2025 (Lusa) – A central brasileira Ana Clara Nunes vai jogar no Sporting em 2025/26, anunciaram hoje os ‘verdes e brancos’, que reforçam a equipa de voleibol com a ex-Colégio Efanor.
“É uma honra e um prazer, sempre quis estar aqui. É uma imensa emoção e alegria. (...) Sou mais de bloqueio e faço participação no ataque, também”, declarou a nova jogadora dos ‘leões’, citada pelo clube.
O novo ‘reforço’ do plantel liderado pelo treinador Rui Pedro Silva vai jogar no terceiro clube diferente em Portugal, após passagens por Vitória de Guimarães e Colégio Efanor, numa carreira que inclui emblemas brasileiros, norte-americanos, franceses e eslovacos.
Um dia depois de oficializar a chegada da distribuidora japonesa Kanna Hanazawa, o clube lisboeta anunciou nova contratação, depois das chegadas de Ingrid Felix.
Lisboa, 16 ago 2025 (Lusa) – A central brasileira Ana Clara Nunes vai jogar no Sporting em 2025/26, anunciaram hoje os ‘verdes e brancos’, que reforçam a equipa de voleibol com a ex-Colégio Efanor.
“É uma honra e um prazer, sempre quis estar aqui. É uma imensa emoção e alegria. (...) Sou mais de bloqueio e faço participação no ataque, também”, declarou a nova jogadora dos ‘leões’, citada pelo clube.
O novo ‘reforço’ do plantel liderado pelo treinador Rui Pedro Silva vai jogar no terceiro clube diferente em Portugal, após passagens por Vitória de Guimarães e Colégio Efanor, numa carreira que inclui emblemas brasileiros, norte-americanos, franceses e eslovacos.
Um dia depois de oficializar a chegada da distribuidora japonesa Kanna Hanazawa, o clube lisboeta anunciou nova contratação, depois das chegadas de Ingrid Felix.