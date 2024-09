Sporting regista 21,1 milhões de resultado líquido positivo no clube em 2023/24

As contas do clube ‘saltam’, assim, dos 431 mil euros do exercício anterior para os 21,1 milhões de euros, um número que se segue aos 12,1 milhões de resultado líquido positivo da SAD dos ‘verdes e brancos’, já anunciados em 10 de setembro.



O relatório de gestão e contas, que será apreciado e votado na assembleia-geral de dia 05 de outubro, atribui ao efeito único “por motivos da atualização financeira dos reembolsos de dívida antecipados efetuados”, ou seja, relacionados com a reestruturação financeira que o clube levou a cabo.



Nesse processo, em que o clube ficou detentor de 88% do capital social da sociedade anónima desportiva, a recompra dos últimos VMOC (Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis) foi o fator principal, aqui lembrado no relatório.



Entre os resultados nota ainda para um crescimento nos resultados operacionais em 09% em relação ao período homólogo, um aumento de 2,412 milhões.



Os 'leões' destacam ainda o aumento, para valores recorde, do número de sócios pagantes, bem como um valor acrescido de quotização.



Os 15% de aumento registados no número de sócios pagantes, para mais de 100 mil, ajudaram aos 12,3 milhões de euros arrecadados via quotização, com as modalidades a trazerem 2,4 milhões de euros de receitas com inscrições.



Do lado da despesa, os gastos operacionais cresceram 17%, enquanto o passivo do clube ascende agora aos 226,87 milhões de euros.



Em 10 de setembro, a Sporting SAD anunciou ao mercado o seu terceiro exercício seguido com lucro, de 12,1 milhões de euros, uma queda de 52% face aos 25,2 milhões de 2022/23, depois de 25 milhões em 2021/22.



E é o quarto exercício com registo positivo em cinco épocas, tendo a época de exceção sido a de 2020/21 (prejuízo de 33 milhões de euros), marcada pelo "pico da pandemia de covid-19", realçou então a Sporting SAD no relatório e contas enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), depois de um lucro de 12,5 milhões no exercício anterior a esse (2019/20).