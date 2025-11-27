Sporting regressa às vitórias na Champions de andebol frente aos noruegueses do Kolstad

Os bicampeões nacionais, que já venciam ao intervalo por 22-15, somaram o quinto triunfo na `Champions` e igualaram os húngaros do Veszprem, próximo adversário dos `leões`, no terceiro lugar com 10 pontos, enquanto o Kolstad permanece no oitavo e último posto, com dois.

Os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se diretamente para os `quartos`, enquanto as equipas posicionadas entre os terceiro e sexto lugares vão disputar um play-off de acesso àquela fase a eliminar.