Sporting regressa com reforços mas ainda sem Hjulmand

(Com Lusa)

O médio dinamarquês, de quem se fala que poderá estar de saída, foi autorizado a apresentar-se mais tarde, bem como o georgiano Kochorashvili e o grego Vagiannidis, depois de todos terem estado ao serviço das respetivas seleções.Neste regresso, dedicado a testes físicos e exames médicos, mas com treino agendado para a tarde, o Sporting contou com a presença de 29 futebolistas, quatro dos quais reforços e todos para o meio-campo.O dinamarquês Silas Andersen (ex-Hacken), o italiano Issa Doumbia (ex-Veneza), o português Pedro Lima (ex-AVS) e o espanhol Sergi Altimira (ex-Betis) já marcaram presença, ao contrário do uruguaio Rodrigo Zalazar.O médio ex-Sporting de Braga esteve a disputar o Mundial2026, com o Uruguai a ser eliminado na fase de grupos, e não foi, como esperado, um dos presentes no arranque dos trabalhos.Outras ausências, que estiveram ou estão a disputar o Campeonato do Mundo, são as de Diomande (Costa Marfim), de Maxi Araújo (Uruguai), Luís Suárez (Colômbia), que foi o melhor marcador da I Liga, Debast (Bélgica) e Rui Silva, Gonçalo Inácio, Francisco Trincão (Portugal).Com forte aposta em reforços para o meio-campo, os ‘leões’ avançam para nova época sem dois jogadores importantes nas últimas campanhas, nomeadamente Morita, que terminou contrato, e Geovany Quenda, que já tinha assinado pelo Chelsea em março de 2025 e manteve-se ‘emprestado’ ao Sporting em 2025/26.O Sporting entra em 2026/27 com um objetivo de reconquista, após uma época na qual o treinador Rui Borges – que tinha entrado em dezembro de 2024 -, não conseguiu a conquista de qualquer troféu.A equipa 'leonina' terminou a I Liga em segundo lugar, com apuramento para a Liga dos Campeões, perdeu nas meias-finais da Taça da Liga, perdeu a Supertaça para o rival Benfica e a final da Taça de Portugal para o Torreense, da II Liga.Nesta pré-época, os 'leões' têm previsto um estágio no Algarve, com dois jogos de preparação, com Celtic (14 de julho) e Estrasburgo (20 de julho).Dias depois, a equipa regressa a Lisboa para disputar o troféu Cinco Violinos no Estádio José Alvalade, diante do Mónaco (25 julho), um pouco antes de voltar ao Algarve para defrontar o Nottingham Forest (31), treinado pelo português Vítor Pereira.Lista dos jogadores que se apresentaram no primeiro dia de trabalhos:- Guarda-redes: João Virgínia, Diego Callai, Francisco Silva e Guilherme Pires.- Defesas: Nuno Santos, Iván Fresneda, Eduardo Quaresma, Ricardo Mangas, Rodrigo Dias, Miguel Alves, Bruno Ramos e Rafael Mota.- Médios: Salvador Blopa, João Simões, Pedro Gonçalves, Pedro Lima (ex-AVS), Daniel Bragança, Eduardo Felicíssimo, Issa Doumbia (ex-Veneza, Ita), Silas Andersen (ex-Hacken, Sue), Koba Koindredi, Sergi Altimiria (ex-Betis, Esp).- Avançados: Flávio Gonçalves, Geny Catamo, Souleymane Faye, Luís Guilherme, Ioannidis, Rafael Nel e Mauro Couto.