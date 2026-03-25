Sporting regressou ao trabalho com 10 `reforços` da B para colmatar 12 ausentes
O Sporting regressou hoje ao trabalho na Academia em Alcochete, após a vitória no domingo em casa do Alverca (4-1), sem 12 jogadores, ausentes ao serviço das respetivas seleções, e 10 reforços da equipa B.
Rui Borges trabalhou com um plantel mais reduzido e não pôde contar com Rui Silva, Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves e Francisco Trincão (Portugal), João Simões (Portugal sub-21), Zeno Debast (Bélgica), Ousmane Diomande (Costa do Marfim), Georgios Vagiannidis (Grécia), Maxi Araújo (Uruguai), Morten Hjulmand (Dinamarca), Luis Suárez (Colômbia) e Iván Fresneda (Espanha sub-21).
De acordo com uma nota publicada no sítio do Sporting, para colmatar as ausências e completar o grupo, foram chamados à sessão Rayan Lucas, Bruno Ramos, David Moreira, Rômulo, Rodrigo Dias, Kauã Oliveira, Samuel Justo, Mateo Tanlongo, Lucas Anjos e Paulo Cardoso, da equipa B verde e branca.
Os ‘leões’ voltam a treinar na quinta-feira de manhã e à ‘porta fechada’, novamente em Alcochete, no distrito de Setúbal.
