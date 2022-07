Sporting regula relação com a Torcida Verde

Em comunicado, o clube indica que, semelhante ao assinado em junho com a Juventude Leonina e Brigada Ultras Sporting,” aos GOA e, em conformidade com legislação em vigor,”.

De acordo com o Sporting, o protocolo promove a “aquisição de Gamebox destinadas às ZCEAP em condições favoráveis para os membros do GOA com a sua situação de quotização devidamente regularizada perante o clube”.



O Sporting e a sua SAD comprometem-se a apoiar a “deslocação do GOA no âmbito dos jogos disputados pela equipa principal de futebol profissional na qualidade de visitante”.



O clube ressalva que “a vigência do protocolo estará sempre condicionada ao cumprimento por parte do GOA dos deveres legal e regulamentarmente impostos”.