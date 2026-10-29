Sporting reina na Dinamarca no fecho da primeira fase da Champions de andebol

Este triunfo revelou-se crucial para a equipa ‘leonina’ transportar quatro pontos para a Ronda Principal da 'Champions', na qual vai começar nos lugares mais altos, depois de vencer o Grupo D, com 11, mais quatro do que os nórdicos, segundos e também apurados para a fase seguinte, a qual iniciará sem qualquer ponto.



Num duelo entre equipas já apuradas, os ‘leões’ impuseram-se no encontro da sexta e última ronda da ‘poule’, com o boa entrada na Arena Svendborg a revelar-se determinante para gerir bem os momentos ofensivos e defensivos.



O central espanhol Natán Suárez e o lateral direito Francisco Costa evidenciaram-se nos primeiros minutos, ajudando os ‘verdes e brancos’ a comandarem o jogo com curtas vantagens de dois e três golos, ainda que os nórdicos tenham conseguido empatar 4-4.



Já depois do egípcio Aly ter entrado para ‘parar’ um remate dos sete metros, o tricampeão português chegou, pela primeira vez, à diferença de quatro no marcador, ainda antes de estarem completados 20 minutos, com a maior vantagem do primeiro tempo a chegar nos últimos segundos (11-16).



Sem sinais de querer abrandar ou gerir o resultado confortável, o Sporting continuou a carregar no segundo tempo sobre os nórdicos, incapazes de lutar de igual para igual.



Com o jogo na mão e quatros pontos garantidos para transportar para a próxima fase, a equipa comandada por Ricardo Costa ainda permitiu uma aproximação considerável de três golos (25-28), face às boas exibições de Óli Mittún e Manuel Zehnder, que assinaram 11 golos cada, mas nada que colocasse em causa o triunfo ‘leonino’.



Francisco Costa e Martim Costa foram os jogadores em evidência nos lisboetas, com sete golos cada, bem secundados por Salvador (seis).



Jogo realizado na Arena Svendborg, em Svendborg.



GOG – Sporting, 35-37.



Ao intervalo: 11-16.



Sob a arbitragem dos franceses Karim Gasmi e Raouf Gasmi, as equipas alinharam e marcaram:



- GOG (35): Moller, Jacobsen, Jespersen, Vilhelmsen, Balstad, Persson e Mittún (11). Jogaram ainda: Lykke (3), Pedersen (1), Maggard (4), Zehnder (11), Vilhemsen (3) e Pellas (2).



Treinador: Kasper Christensen.



- Sporting (37): André Kristensen, Orri Thorkelson (5), Mamadou Gassama, Martim Costa (7), Francisco Costa (7), Edy Silva (2) e Natán Suárez (4). Jogaram ainda: Salvador (6), Diogo Branquinho (2), Christian Moga, Victor Romero, Carlos Álvarez (3) e Gurri (1).



Treinador: Ricardo Costa.



