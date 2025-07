Sporting renova com Ana Capeta

“É um sentimento de grande felicidade e, sobretudo, de confiança do Sporting. Estou orgulhosa e muito feliz por poder continuar a vestir esta camisola”, observou a dianteira, que estava em fim de contrato, citada pelo clube lisboeta.



Ana Capeta, de 27 anos, acumula 113 golos e 17 assistências em 190 jogos pelo Sporting, ao qual voltou em 2022/23, após uma primeira etapa (2016-2021), na sequência de passagens pelos neerlandeses do PSV Eindhoven, sem qualquer encontro disputado, e pelo Famalicão.



“Estou em casa. É o meu clube e onde me sinto bem e sou feliz. Temos muitas entradas na equipa, experiência nova, e esperamos crescer com isso”, direcionou a vencedora de dois campeonatos, duas Taças de Portugal e duas Supertaças pelas ‘leoas’, esperando uma época de “grandes conquistas” e o regresso ao título de campeão nacional, que escapa ao clube de Alvalade desde 2017/2018 e foi conquistado pelo Benfica nas últimas cinco temporadas.



Com 51 internacionalizações e 11 golos por Portugal, Ana Capeta representou a seleção das ‘quinas’ no Europeu, somando duas titularidades e um jogo como suplente utilizada nas três partidas disputadas na Suíça pelo conjunto orientado por Francisco Neto, que foi afastado na primeira fase.