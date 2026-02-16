Sporting renova com avançado da equipa B Gabriel Silva até 2030

Internacional português sub-19, Gabriel Silva chegou ao Sporting em 2015/16, com apenas oito anos, e faz parte da geração de 2007, que já ‘deu’ à equipa principal jogadores como Geovany Quenda, João Simões, Flávio Gonçalves, Eduardo Felicíssimo ou Salvador Blopa.



“Somos todos muito amigos. Temos um grupo onde continuamos todos a falar, nunca perdemos a ligação. É uma geração com muita qualidade”, disse o jovem avançado ‘leonino’ aos meios oficiais do clube.



Gabriel Silva estreou-se esta época na II Liga, onde leva 15 jogos (um golo) e ainda aguarda por uma oportunidade no conjunto principal, sob o comando do treinador Rui Borges, mas já esteve no banco num triunfo, por 6-1, numa visita ao Nacional, na época passada, ainda sob o comando de Ruben Amorim.



“Temos de trabalhar todos os dias para ficarmos lá e darmos a melhor resposta possível quando formos chamados. Há que esperar a nossa oportunidade e dar o máximo”, apontou, confiante no que o futuro lhe reserva de verde e branco: “Um dia vão falar do Gabriel Silva”, prometeu.



Gabriel Silva, natural de Albufeira, chegou ao Sporting em 2015/16, após iniciar a formação no Imortal e passar pelo Guia, também no Algarve, e percorreu todos os escalões de formação do clube na Academia Cristiano Ronaldo, onde foi campeão nacional de iniciados em 2021/22.