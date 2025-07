Sporting renova com Diogo Travassos até 2030 e fixa cláusula em 80 milhões

“É muito bom. Jogo com este símbolo ao peito há 16 anos e renovar agora por mais cinco é um sentimento de felicidade e de orgulho. O Sporting é a minha casa e cresci aqui, tanto como jogador como pessoa. Olho para o futuro com muita confiança”, disse, aos meios do clube.



Diogo Travassos, que vai envergar a camisola 19 e tem integrado os trabalhos da pré-temporada, agradeceu a “confiança” do técnico Rui Borges, e assumiu ser um “sonho treinar com os melhores".



“A resiliência é uma característica que me define muito. Se não fosse resiliente, não teria conseguido chegar aqui. É algo que fui desenvolvendo e também foram muitas as pessoas que me ajudaram a perceber que o caminho era este. Por isso é que tenho essa palavra tatuada. Vai acompanhar-me para sempre, não só no futebol, mas também na vida”, referiu.



Diogo Travassos comentava o facto de ter estado a época passada cedido ao Estrela da Amadora, emblema no qual garante provou a si próprio estar “pronto para ajudar o Sporting os seus objetivos”.



Começou por ser ponta de lança e ainda foi extremo antes de se fixar a lateral, assumindo-se como um jogador “agressivo, rápido, forte no um para um” e que gosta de “ter bola, correr e fazer assistências”.



Aos seus colegas da formação, pediu que “trabalhem e acreditem, com trabalho tudo é possível”, garantindo aos adeptos dar “tudo” de si pelos ‘leões’.