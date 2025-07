Sporting renova com jovem médio João Simões até 2030

"O jogador de 18 anos vai continuar de 'leão ao peito' e reforça a ligação ao clube com um novo vínculo que contempla, ainda, uma cláusula de rescisão no valor de 80 milhões de euros", informaram os 'verdes e brancos' através dos seus meios de comunicação.



João Simões está no emblema lisboeta desde os 11 anos, e já concretizou dois objetivos que tinha para a carreira: estrear-se pela equipa principal e ser campeão nacional.



"É uma grande felicidade. Faz-me lembrar quando era sub-14 e tinha o sonho de chegar à equipa principal. Renovar contrato com este clube é um sentimento muito forte e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade enorme. Por isso, estou muito feliz e vou continuar a trabalhar", realçou.



O algarvio, capitão da geração de 2007 que se sagrou campeã nacional de sub-15, João Simões é hoje um dos rostos dessa fornada de talentos – como Geovany Quenda e Eduardo Felicíssimo – que começa a brilhar na equipa principal.