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Futebol Nacional
Sporting renova com Rui Borges até 30 de junho de 2028
O Sporting renovou o contrato com Rui Borges até 30 de junho de 2028, prorrogável por mais um ano, anunciou hoje o clube de Alvalade, durante a cerimónia de renovação com o treinador da equipa principal de futebol.
Campeão nacional em 2024/25, Rui Borges conduziu o Sporting esta temporada aos quartos de final da Liga dos Campeões, nos quais foi eliminado pelos ingleses do Arsenal, tendo se apurado ainda para a final da Taça de Portugal, na qual vai defrontar o Torreense, da II Liga.
Rui Borges perante os jornalistas e toda a equipa tecnica e presidencial do Sporting afirma não se queixar de nada e estar bem com as condições que atualmente tem.
"Eu não peço de nada. Já me deviam conhecer, nunca me queixo de nada, sou muito feliz no Sporting... continuarei a ser muito feliz no Sporting e acima de tudo estou numa extrutura que no dia-a-dia é muito leve, é muito honeto, é muito limpo e acima de tudo é muito feliz".
No campeonato, a equipa 'leonina' ocupa presentemente o terceiro lugar, a dois pontos do segundo classificadco, o Benfica, tendo sido eliminada nas meias-finais da Taça da Liga pelo Vitória de Guimarães, vencedor daquela competição.
Varandas assenta renovação de Rui Borges no seu processo de trabalho
O treinador Rui Borges e a respetiva equipa técnica prolongaram o contrato com o Sporting até junho de 2028, prorrogável por mais um ano, devido ao processo de trabalho, valorizou hoje o presidente Frederico Varandas.
“Há quem valorize os últimos 15 dias, os primeiros 15 meses e meio, a conquista do bicampeonato, a ‘dobradinha’, a melhor campanha na Liga dos Campeões, o recorde de vitórias seguidas em Alvalade ou as duas finais perdidas. Valorizamos sobretudo o processo de trabalho. Nós jamais renovaríamos com um treinador a pensar num troféu do passado. O processo é o critério mais decisivo para achar que o Sporting tem futuro para estar na decisão dos títulos”, começou por explicar.
Em cerimónia no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Frederico Varandas lembrou o “lado comportamental e humano” do treinador, que considera um homem “sério, intelectualmente honesto, livre, a proteger os seus e comunica pela sua cabeça”.
O treinador Rui Borges e a respetiva equipa técnica prolongaram o contrato com o Sporting até junho de 2028, prorrogável por mais um ano, devido ao processo de trabalho, valorizou hoje o presidente Frederico Varandas.
“Há quem valorize os últimos 15 dias, os primeiros 15 meses e meio, a conquista do bicampeonato, a ‘dobradinha’, a melhor campanha na Liga dos Campeões, o recorde de vitórias seguidas em Alvalade ou as duas finais perdidas. Valorizamos sobretudo o processo de trabalho. Nós jamais renovaríamos com um treinador a pensar num troféu do passado. O processo é o critério mais decisivo para achar que o Sporting tem futuro para estar na decisão dos títulos”, começou por explicar.
Em cerimónia no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Frederico Varandas lembrou o “lado comportamental e humano” do treinador, que considera um homem “sério, intelectualmente honesto, livre, a proteger os seus e comunica pela sua cabeça”.
“Não tomamos decisões por marés ou ao sabor do que estão a dizer ou sentir. 15 dias não são o fator preponderante da decisão. O ‘mister’ tinha mais um ano de contrato, consideramos que é o homem certo para continuar no próximo ano e a renovação ajuda na estabilidade. Do ponto de vista negocial, a renovação de um treinador ou jogador é mais difícil se for feita no último ano de contrato”, apontou.
Sem presidente ou treinador especificarem expectativas para a próxima época, Rui Borges tomou igualmente da palavra numa altura em que o Sporting leva cinco jogos sem vencer, com quatro empates e uma derrota a hipotecar vários objetivos.
“É com grande orgulho e satisfação que renovamos o contrato. O trabalho define esta equipa técnica e isso é reconhecido, o que nos deixa muito felizes. Agora, é continuar o compromisso, rigor e ambição enormes em continuarmos a marcar a história do Sporting com troféus, para que, no futuro, nos sintamos honrados por aqui estarmos. Eu proponho-me a trabalhar cada vez mais e melhor”, prometeu.
Rui Borges, de 44 anos, chegou aos ‘leões’ em dezembro de 2024, para substituir João Pereira na transição após a saída de Ruben Amorim, tendo conseguido obter a ‘dobradinha’ na época transata, com a conquista da I Liga e da Taça de Portugal.
“A equipa evoluiu no início desta época, em termos táticos e de dinâmica de jogo. Numa fase inicial desta temporada, foi falado que o Sporting era a melhor equipa a jogar futebol em Portugal. Nós melhorámos bastante e continuaremos a melhorar, senão não faria sentido acreditarmos no futuro. Estamos muito diferentes em tudo e há uma aprendizagem mútua com todos os departamentos e jogadores”, frisou.
Esta temporada, Rui Borges conduziu o Sporting aos quartos de final da Liga dos Campeões, nos quais foi eliminado pelos ingleses do Arsenal, tendo-se apurado ainda para a final da Taça de Portugal, na qual vai defrontar o Torreense, da II Liga.
No campeonato, a equipa 'leonina' ocupa presentemente o terceiro lugar, a dois pontos do segundo classificado, o Benfica, tendo sido eliminada nas meias-finais da Taça da Liga pelo Vitória de Guimarães, que foi vencedor daquela competição.