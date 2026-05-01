Sporting renova com Rui Borges até 30 de junho de 2028

Campeão nacional em 2024/25, Rui Borges conduziu o Sporting esta temporada aos quartos de final da Liga dos Campeões, nos quais foi eliminado pelos ingleses do Arsenal, tendo se apurado ainda para a final da Taça de Portugal, na qual vai defrontar o Torreense, da II Liga.





Rui Borges perante os jornalistas e toda a equipa tecnica e presidencial do Sporting afirma não se queixar de nada e estar bem com as condições que atualmente tem.





"Eu não peço de nada. Já me deviam conhecer, nunca me queixo de nada, sou muito feliz no Sporting... continuarei a ser muito feliz no Sporting e acima de tudo estou numa extrutura que no dia-a-dia é muito leve, é muito honeto, é muito limpo e acima de tudo é muito feliz".

No campeonato, a equipa 'leonina' ocupa presentemente o terceiro lugar, a dois pontos do segundo classificadco, o Benfica, tendo sido eliminada nas meias-finais da Taça da Liga pelo Vitória de Guimarães, vencedor daquela competição.

Varandas assenta renovação de Rui Borges no seu processo de trabalho

O treinador Rui Borges e a respetiva equipa técnica prolongaram o contrato com o Sporting até junho de 2028, prorrogável por mais um ano, devido ao processo de trabalho, valorizou hoje o presidente Frederico Varandas.



“Há quem valorize os últimos 15 dias, os primeiros 15 meses e meio, a conquista do bicampeonato, a ‘dobradinha’, a melhor campanha na Liga dos Campeões, o recorde de vitórias seguidas em Alvalade ou as duas finais perdidas. Valorizamos sobretudo o processo de trabalho. Nós jamais renovaríamos com um treinador a pensar num troféu do passado. O processo é o critério mais decisivo para achar que o Sporting tem futuro para estar na decisão dos títulos”, começou por explicar.



Em cerimónia no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Frederico Varandas lembrou o “lado comportamental e humano” do treinador, que considera um homem “sério, intelectualmente honesto, livre, a proteger os seus e comunica pela sua cabeça”.