Sporting replica reviravolta europeia de há seis décadas com nova mão cheia

Tal como em 1963/64, então diante dos ingleses na Taça dos Vencedores das Taças, os ‘verdes e brancos’ entraram na segunda mão desta eliminatória com uma desvantagem de três golos, face ao desaire por 3-0 na Noruega, mas conseguiram inverter o rumo no seu reduto, após prolongamento.



Gonçalo Inácio (34 minutos), Pedro Gonçalves (61), Luis Suárez (78, de grande penalidade), Maxi Araújo (92) e Rafael Nel (120+1) construíram nova reviravolta ‘épica’ dos bicampeões nacionais e consumaram uma segunda presença dos ‘leões’ nos quartos de final da principal competição europeia de clubes.



Há mais de seis décadas, nos quartos de final da Taça dos Vencedores das Taças, o Sporting perdeu por 4-1 em Old Trafford, mas respondeu em Lisboa igualmente com um 5-0, conseguindo de forma sensacional o apuramento para as meias-finais.



Em 18 de março de 1964, o antigo Estádio José Alvalade viveu uma noite memorável, com Osvaldo Silva como grande ‘herói’, ao conseguir um ‘hat-trick’, depois de já ter marcado em Inglaterra o golo solitário do Sporting.



Em Manchester, o seu golo, apontado aos 60 minutos, só deu para amenizar o desaire, face ao ‘hat-trick’ de Denis Law, aos 22, 60 e 73 minutos, e ao tento de Bobby Charlton, aos 40.



Na segunda mão, com Anselmo Fernandez ao comando dos ‘leões’, Osvaldo Silva começou o jogo em ‘grande’, com golos aos três e 12 minutos.



Após o intervalo, Geraldo Carvalho, mais conhecido por Géo, logo aos 47 minutos, João Morais, aos 52, e Osvaldo Silva, aos 54, completaram a goleada, construindo a maior reviravolta do Sporting nas taças europeias de futebol.



Depois, os ‘leões’ ultrapassariam os franceses do Lyon nas meias-finais (0-0 fora, 1-1 em casa e 1-0 no desempate, em Madrid) e o MTK Budapeste na finalíssima, em Antuérpia, por 1-0, com o célebre canto direto, o 'cantinho', de Morais, após um 3-3 em Bruxelas, resgatado aos 81 minutos pelo ‘bis’ de Figueiredo.



Após o duelo para a lenda com os ‘red devils’, o Sporting iniciou mais seis eliminatórias continentais com desaires por três ou mais golos na primeira mão, mas nunca teve sequer perto de os ‘corrigir’ na segunda. Conseguiu-o hoje, à sétima tentativa, frente ao Bodo/Glimt.



Em 1967/68, na terceira ronda da Taça das Cidades com Feira, face aos suíços do Zurique, e em 1999/2000, na primeira eliminatória da Taça UEFA, frente aos noruegueses do Viking, o Sporting começou a perder por 3-0 e, na segunda mão, em Alvalade, conseguiu ganhar, mas apenas por 1-0.



Antes, em 1966/67, o Vasas goleou por 5-0 em Budapeste e, depois, ganhou por 2-0 em Alvalade, na primeira ronda da Taça dos Campeões.



Nos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões, o Sporting também já viveu este cenário, em 2008/09, face ao Bayern Munique, em que perdeu em casa por 5-0 e fora por 7-1, e em 2021/22, frente ao Manchester City, com um 0-5 em Alvalade e um 0-0 no Etihad.



Há um ano, em 2024/25, no play-off de acesso aos oitavos de final, os ‘leões’ perderam por 3-0 na receção ao Borussia Dortmund e, na Alemanha, empataram a zero.



