Sporting. Rui Borges confessa estar ansioso

"Um bocadinho ansioso. Não por aquilo que será o jogo, mas que chegue. Estaria a mentir se dissesse que não estou um bocadinho ansioso, temos é de saber lidar com essa ansiedade e transformá-la em energia boa. É pedir aos adeptos que se mantenham iguais a si próprios. Têm sido fantásticos, incríveis, não há palavras para descrever tudo o que nos têm dado. Acredito muito que merecem ser bicampeões e esse é o grande objetivo de todos. Amanhã serão muito importantes no objetivo de vitória, para depois concretizar o grande objetivo".

Esta semana ficou marcada pelas suas declarações no final do último jogo. Teme que a equipa do Vitória entre mais forte devido a isso? Considera que terão sido palavras exageradas? Eis a resposta: "Antes dessas palavras, a que deram tanto ênfase, falei muito e bem de toda a estrutura do Vitória. Jogadores, equipa técnica. Estou completamente desligado do ruído. Percebo onde estou, o que implica ser treinador do Sporting e estar perto de conseguir um grande objetivo. Sei bem o que sou enquanto pessoa e treinador, o que me trouxe aqui. Tenho muito a agradecer ao Vitória".







Sobre se Morita poderá aguentar 90 minutos considerou: "O Morita está preparado para jogo. Se der para 90' ótimo, se não der, não dá. Jogará outro que dará uma grande resposta também. Pontos perdidos? Esqueçam, não lamento nada. O nosso trajeto fala por nós, por tudo o que fomos capazes. O grupo acredita que merece muito ser campeão. É isso que nos mantém superconcentrados, focados naquilo que é o nosso único objetivo, que foi sempre, e perante as dificuldades, o mesmo. O grupo tem sido fantástico, independentemente de não ganharmos sempre. Digam-me um treinador que ganhou os jogos todos... Acredito, e o grupo acredita, que merece ser campeão".





E sobre o peso da baixa de Hjulmand admitiu: "Os jogos são totalmente diferentes. É um jogador importante, tem peso por ser o nosso líder dentro de campo, é o nosso capitão. Claro que tem peso. Mas a equipa tem sido capaz de responder. O espírito coletivo é muito grande, a crença. A coragem e a ambição deste grupo são infinitas".





Os adeptos do Sporting largaram os foguetes antes da festa: sente excesso de confiança? Desagradou-o um pouco a receção efusiva? Duas questões para uma resposta:



"Não desagradou e tive a oportunidade de falar disso no final do jogo. A alegria é natural, mas é uma alegria no sentido de estarmos prestes a jogar a decisão em nossa casa. Eles sentem que serão importantes. A euforia percebe-se. Para a equipa, sabem bem que não ganhámos. Temos 100 minutos para jogar amanhã e é isso que vai decidir. Temos de ser capazes de ultrapassar uma grande equipa para sermos campeões. É nisso que estamos focados".