Sporting. Rui Borges entusiasmado com o início da nova época

Depois do bicampeonato, da conquista da Taça de Portugal e de um período de férias, Rui Borges antecipou o início da nova temporada. O técnico de Mirandela mostrou-se entusiasmado e tem grandes expectativas para o que virá."Começar a trabalhar desde o início é sempre diferente, dá para meter coisas nossas. Por isso as expectativas são enormes e estou feliz por voltar".Em entrevista conjunta com o técnico da Equipa B, João Gião, Rui Borges acredita que o trabalho do treinador pode ajudar o plantel principal e que a simplicidade de processos no trabalho dois dois vai "dar frutos" com o olhar colocado no futuro.Rui Borges acredita que o maior obstáculo no início dos trabalhos será ligar novamente os jogadores a uma mentalidade competitiva depois de um mês de férias."Penso que o maior desafio será mesmo ligá-los [aos jogadores], voltar a ligá-los nestes primeiros dias, com calma, com alguma paciência também. Integrar da melhor forma os jogadores que chegam de novo, mesmo os miúdos que sobem para estar connosco e aos poucos ir adaptando aquilo que é o nosso cunho pessoal".O técnico do Sporting pretende acelerar processos já a pensar na Supertaça e mostrou-se confiante na conquista de um novo troféu, já em agosto. Rui Borges quer acrescentar história e valor ao Sporting com a conquista de um título numa época que vai poder iniciar."Que cheguemos ao fim e que consigamos acrescentar, como disse, história e valor àquilo que é o Sporting".