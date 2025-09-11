Sporting. Rui Borges já treina com o plantel completo

O bicampeão contou na quarta-feira com as presenças de Ioannidis, Hjulmand, Debast e Kochorashvili no ginásio e esta quinta-feira o restante plantel apresentou-se às ordens de Rui Borges.





Rui Silva, Francisco Trincão, Pote e Gonçalo Inácio regressaram depois de representarem a seleção portuguesa. Quenda, Catamo, João Simões e Luis Suárez também se apresentaram em Alcochete.





O Sporting prepara a quinta jornada da Liga Portuguesa, depois da derrota caseira frente ao FC Porto, no dia 30 de agosto. Os verdes e brancos vão a Famalicão defrontar a equipa local, numa partida que será jogada no sábado, às 20h30.





O campeão nacional vai defrontar uma das equipas com melhor início de campeonato: em quatro partidas, o Famalicão venceu três jogos e empatou um. Tem dez pontos, um a mais que os Leões.





A conferência de imprensa de Rui Borges será realizada esta sexta-feira, às 12h30.