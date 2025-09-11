Sporting. Rui Borges já treina com o plantel completo
Depois da pausa para cumprir calendário internacional, o Sporting já contou com todos os internacionais no treino desta quinta-feira. A equipa liderada por Rui Borges vai defrontar o Famalicão no sábado, em jogo a contar para a quinta jornada da Liga Portuguesa.
O bicampeão contou na quarta-feira com as presenças de Ioannidis, Hjulmand, Debast e Kochorashvili no ginásio e esta quinta-feira o restante plantel apresentou-se às ordens de Rui Borges.
Rui Silva, Francisco Trincão, Pote e Gonçalo Inácio regressaram depois de representarem a seleção portuguesa. Quenda, Catamo, João Simões e Luis Suárez também se apresentaram em Alcochete.
O Sporting prepara a quinta jornada da Liga Portuguesa, depois da derrota caseira frente ao FC Porto, no dia 30 de agosto. Os verdes e brancos vão a Famalicão defrontar a equipa local, numa partida que será jogada no sábado, às 20h30.
O campeão nacional vai defrontar uma das equipas com melhor início de campeonato: em quatro partidas, o Famalicão venceu três jogos e empatou um. Tem dez pontos, um a mais que os Leões.
A conferência de imprensa de Rui Borges será realizada esta sexta-feira, às 12h30.
Tópicos
Sporting , Famalicão , I Liga , Treino , Rui Borges