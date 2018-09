Sporting SAD aprova relatório e contas por ampla maioria

Lusa Comentários 30 Set, 2018, 20:19 | Sporting

No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD informa que o relatório e contas foi aprovado “por maioria, tendo obtido 427.615 votos a favor, cinco votos contra e 102 abstenções”.



Os acionistas aprovaram por igual maioria a transferência do resultado negativo de cerca de 20 milhões, constante no relatório de gestão, para resultados transitados.



Na reunião manga foi também ratificada “com 427.615 votos a favor, 5 votos contra e 102 abstenções”, a cooptação de Artur Torres Pereira, Luís Marques e Manuel Aguiar Reis como membros do anterior Conselho de Administração para o restante mandato em curso relativo ao quadriénio 2014/2018.