Sporting SAD confirma órgãos sociais liderados por Varandas até 2026

Tal como aprovado na Assembleia Geral da sociedade, no final de setembro, os nomes propostos na única lista que se apresentou às eleições, com Varandas na liderança do Conselho de Administração, vão tomar posse para o mandato 2022-2026.



A lista encabeçada por Frederico Varandas, com Salgado Zenha, André Bernardo, Margarida Dias Ferreira e Maria Inês Pinto de Abreu como vogais da admininstração, foi eleita por uma larga maioria, com 1.263.321 votos a favor, 14 votos contra e 22 abstenções.



Bernardo Ayala preside a Mesa da Assembleia Geral e Fernando Ferreira Pinto lidera o Conselho Fiscal da SAD 'verde e branca'.



O grupo de Álvaro Sobrinho, que é o maior acionista privado da SAD 'leonina' e detém 13,28% do capital da sociedade -- tinha 29,85% antes da reconversão dos VMOC --, deixou de ter Nuno Correia da Silva como administrador não executivo e não remunerado.