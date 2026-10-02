Sporting SAD delibera em AG autorização para emitir empréstimos até 150 ME

Numa das 12 propostas enviadas pela sociedade à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e a serem apresentadas na próxima sessão magna dos ‘verdes e brancos’, está previsto que a eventual autorização para contrair emissões seja válida por cinco anos, até outubro de 2031, sendo que os empréstimos terão uma maturidade não superior a dez anos.



“O recurso ao mercado obrigacionista constitui um instrumento suscetível de proporcionar à sociedade uma maior flexibilidade na obtenção de fundos, permitindo diversificar as respetivas fontes de financiamento e adequar as condições, os prazos e a estrutura de cada operação às necessidades financeiras da Sporting SAD e às condições de mercado prevalecentes em cada momento”, frisa a estrutura presidida por Frederico Varandas, que reunirá os acionistas no Estádio José Alvalade, em Lisboa.



Além de votarem sobre a emissão de empréstimos obrigacionistas, os acionistas vão avaliar o relatório de gestão e as contas da Sporting SAD relativos ao exercício 2025/26, que proporcionou um resultado líquido positivo de 34,7 ME, e farão uma apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade, posicionada no terceiro lugar do campeonato.



A definição dos órgãos sociais para o quadriénio 2026-2030 também está na agenda da AG, que deve manter Bernardo Ayala e Fernando Ferreira Pinto à frente da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal, respetivamente, cenário extensível no Conselho de Administração ao presidente Frederico Varandas e aos vogais Francisco Salgado Zenha, André Bernardo, Margarida Dias Ferreira e Maria Inês Pinto de Abreu.



O relatório sobre vencimentos elaborado pela estrutura de Frederico Varandas quanto a 2025/26 também será apreciado na sessão magna, cuja ordem de trabalhos prevê ainda a aprovação da proposta de remuneração variável a atribuir aos membros executivos da administração elaborada pela Comissão de Acionistas relativa ao último exercício.



Os ‘leões’ vão igualmente deliberar sobre a proposta da Comissão de Acionistas referente à remuneração dos órgãos sociais da sociedade, até que a nova Comissão, que vier a ser eleita, submeta à AG uma nova política de vencimentos dos titulares de cargos na SAD ‘verde e branca’.



