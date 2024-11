Sporting SAD fecha com sucesso empréstimo obrigacionista de 40 milhões de euros

A oferta de títulos "Sporting SAD 2024-2028" foi toda colocada, com os 'leões' a encaixarem 40 milhões de euros, com prazo de quatro anos e uma taxa de 5,25%, anunciou hoje a entidade liderada por Frederico Varandas.

A operação, que incluiu uma oferta pública de subscrição (que captou 33,7 milhões de euros), a par de uma oferta de troca de dívida (que gerou 6,3 milhões de euros), contou com a participação de 2.690 investidores, e a procura total válida ascendeu a 43,7 milhões de euros, ou seja, 1,09 vezes o total de obrigações disponíveis.



Os dados foram revelados na sessão especial de mercado regulamentado, que decorreu na Euronext Lisboa, a gestora da bolsa portuguesa.



Inicialmente, a SAD 'verde e branca' apontou para um montante de 30 milhões de euros, mas, tal como estava previsto no prospeto disponibilizado através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), aumentou o valor para 40 milhões de euros, na sua segunda incursão no mercado de dívida este ano, após o encaixe de 50 milhões de euros em março.



Na altura, a procura pelos títulos "Sporting SAD 2024-2027", com prazo de três anos e oito meses e taxa anual de 5,75%, superou a oferta disponível em 1,33 vezes, numa operação que também integrou uma oferta pública de subscrição, a par de uma oferta de troca de dívida.