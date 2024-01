Sporting SAD vai lançar empréstimo obrigacionista de 50 milhões de euros

Na reunião magna vai ser deliberado sobre "a autorização a conceder ao conselho de administração (...) para uma ou mais emissões obrigacionistas, até ao montante máximo global de 50 milhões de euros, com uma maturidade não superior a quatro anos", referem os `leões`, na convocatória divulgada no portal da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) dirigida ao mercado.

O dinheiro da operação a realizar até ao final do ano ajudará a equipa liderada por Frederico Varandas efetuar o reembolso de outro empréstimo, de 40 milhões de euros, emitido em 2021 e que vence em novembro.

A Sporting SAD vai fazer uma oferta pública de subscrição em que os investidores compram novos títulos de dívida, e uma outra em que os atuais obrigacionistas poderão trocar as obrigações do empréstimo 2021-2024 por títulos da nova emissão.

A reunião magna dos `leões` prevê mais dois pontos, ambos ligados aos VMOC (Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis), que vai recomprar ao Novobanco, com um desconto de 70%, discutindo a sua conversão antecipada após o acordo com a entidade financeira.