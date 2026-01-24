Sporting
Futebol Nacional
Sporting sem margem de erro em Arouca
O Sporting é o primeiro dos ‘grandes’ a entrar em campo na 19.ª jornada da I Liga, com uma visita ao Arouca que sucede numa altura em os leões se encontram sete pontos atrás do FC Porto, líder do campeonato.
O bicampeão nacional, que ocupa o segundo lugar, não tem margem de erro na luta pela revalidação do título, numa altura em que, na 21.ª ronda, tem o clássico no Estádio do Dragão (09 de fevereiro). O FC Porto fecha, na segunda-feira, a ronda, ao receber o Gil Vicente.
Em outros jogos de hoje da 19.ª ronda, o Moreirense (sexto) recebe a partir das 15:30 o Santa Clara, com o emblema açoriano, tal como Arouca, ambos com 17 pontos, a situar-se na parte inferior da tabela classificativa.
A fechar o dia, Estoril Praia (nono) e Vitória de Guimarães (oitavo) defrontam-se na Amoreira, em jogo com início às 20:30 e que pode mexer na posição entre as duas equipas, quando estão separadas por apenas dois pontos.
Na abertura da jornada, na sexta-feira, o AVS recuperou de uma desvantagem de três golos e empatou na visita ao Casa Pia, por 3-3.
Programa da 19.ª jornada
Sexta-feira
Casa Pia – AVS, 3-3
Sábado
Moreirense - Santa Clara, 15:30
Arouca – Sporting, 18:00
Estoril Praia - Vitória de Guimarães, 20:30
Domingo
Nacional - Rio Ave, 15:30
Famalicão – Tondela, 18:00
Benfica - Estrela da Amadora, 18:00
Sporting de Braga – Alverca, 20:30
Segunda-feira
FC Porto - Gil Vicente, 20:15
