Sporting só pensa em ganhar ao Braga

Viktor Gyökeres é a principal arma do "leão", mas este tipo de jogos têm trazido o melhor Quenda.





Nos sportinguistas a grande dúvida, porém, prende-se com Geny. O ala voltou a titularidade contra o Rio Ave e mostrou-se a grande nível. Pode ser uma opção tanto na direita como na esquerda, dando uma profundidade e chegada ao golo que nem Maxi, nem Fresneda dão.





Já o Braga tem imagens para apagar. Nas últimas três deslocações a Alvalade perderam sempre por 5-0 e o jogo da primeira volta, no Minho, certamente que ainda não foi esquecido.





Nos bracarenses entre os disponíveis e ausentes contam-se os regressos de Vítor Carvalho e as ausências de Roger e Fran Navarro.





O jogo entre o Sporting e o Sporting de Braga está agendado para as 20h45, no Estádio José Alvalade, numa partida que vai ser arbitrada por Luís Godinho.





Depois do triunfo do Benfica na visita ao FC Porto (4-1) na véspera, os "leões" entram em campo com 65 pontos, a três das "águias" (68), e apenas um triunfo lhes permite o regresso à liderança partilhada da prova.Já o Sporting de Braga está em quarto, com os mesmos 56 pontos do FC Porto, e pode isolar-se na terceira posição caso pontue em Alvalade.O Sporting chega a este jogo num ciclo de quatro triunfos seguidos para o campeonato, prova em que não perde há 14 jogos, tendo pela frente um Sporting de Braga que venceu os últimos três jogos disputados.