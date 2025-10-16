Sporting sofre frente ao Veszprém mas volta a vencer na `Champions` de andebol
O bicampeão português Sporting voltou hoje aos triunfos na Liga dos Campeões de andebol, depois de duas derrotas consecutivas, impondo-se em casa aos húngaros do Veszprém, por 33-32, na quinta jornada da competição.
No Pavilhão João Rocha, em Lisboa, os `leões`, que nas duas últimas rondas perderam com Nantes e Aalborg, chegaram ao intervalo empatados 18-18 com a formação húngara, que somou a segunda derrota na prova.
O Sporting, que na próxima jornada visita os noruegueses do Kolstad, segue na quinta posição do Grupo A, com seis pontos, em igualdade com o Nantes e com o adversário de hoje, terceiro e quarto classificados, respetivamente. O Füchse Berlim lidera a `poule` com 10, seguido do Aalborg, com oito.
Os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se diretamente para os quartos de final, enquanto as equipas posicionadas entre o terceiro e sexto lugares vão disputar um play-off de acesso àquela fase a eliminar.