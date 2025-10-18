Sporting sofre para continuar na Taça

Em Paços de Ferreira, a equipa da casa, que milita na II Liga, esteve duas vezes em vantagem na partida da terceira eliminatória, com golos de Ronaldo Lumungo, aos 18 minutos, e João Victor, aos 49, mas o bicampeão nacional respondeu com tentos de Pedro Gonçalves, aos 22, e Ioannidis, aos 61.



O jogo seguiu para prolongamento, com o Sporting a chegar pela primeira vez à vantagem com um autogolo de Tiago Ferreira, aos 104 minutos, que lhe valeu o apuramento, enfrentando na ronda seguinte o vencedor do duelo entre Anadia e Marinhense, equipas do Campeonato de Portugal.