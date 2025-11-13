Sporting sofre terceira derrota na `Champions` de andebol diante do Füchse Berlim
O Sporting sofreu esta quinta-feira a terceira derrota na presente edição da Liga dos Campeões de andebol, ao perder na receção aos alemães do Füchse Berlim, por 38-37, em jogo da sétima jornada do Grupo A.
Os bicampeões nacionais, que ao intervalo perdiam por 20-19, permitiram que os germânicos, que receberão os `leões` na próxima jornada, continuassem na frente do marcador durante a segunda parte, em alguns períodos com quatro golos de vantagem, não tendo conseguido protagonizar a reviravolta no final.
Com esta derrota, o Sporting, que na época passada chegou aos quartos de final da `Champions`, baixou ao quinto lugar do Grupo A, com os mesmos oito pontos dos franceses do Nantes, terceiros, e dos húngaros dos Veszprem, quartos.
Os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se diretamente para os `quartos`, enquanto as equipas posicionadas entre os terceiro e sexto lugares vão disputar um play-off de acesso àquela fase a eliminar.