Sporting soma na Noruega segunda vitória seguida na Champions de andebol

Em Trondheim, na Noruega, os ‘leões’ chegaram ao intervalo a perder por 15-19, mas transfiguraram-se no reatamento, com maior segurança defensiva e continuidade nas ações atacantes, para garantirem o quarto triunfo, e segundo seguido, na competição.



Simen Lyse foi o melhor marcador do encontro, ao marcar 12 golos pelos tricampeões noruegueses, enquanto Francisco Costa concretizou nove pelos ‘leões’, que estiveram privados do irmão Martim e viram o espanhol Víctor Romero contribuir com sete tentos.



Num grupo em que os dois primeiros classificados rumam aos quartos de final, com as equipas entre a terceira e a sexta posições a entrarem no play-off, o Sporting isolou-se, para já, no derradeiro lugar do pódio, com os mesmos oito pontos do Aalborg, a dois do Füchse Berlim, lideres isolados, ao passo que o Kolstad é sétimo e penúltimo, com dois.



Os bicampeões portugueses vão finalizar a primeira volta da fase de grupos da Liga dos Campeões em 13 de novembro, ao receberem os alemães do Füchse Berlim, finalistas vencidos na época passada, numa altura em que já somaram metade das suas quatro vitórias fora - em 2024/25, só lograram uma em oito partidas nessa condição na prova.



Os ‘leões’ começaram na frente com um golo de Orri Thorkelsson, mas os anfitriões não demoraram a impor a sua superioridade, embalados pelos 78% de eficácia ofensiva de Simen Lyse, alcançando vantagens de dois tentos (3-5 e 4-6) nos primeiros 10 minutos.



O Sporting ainda igualou em três momentos (6-6, 7-7 e 11-11) e até teve oportunidades para voltar à liderança do marcador, hipótese gorada através do maior número de falhas técnicas (nove contra seis) e das sete defesas em 22 remates por parte do guarda-redes dinamarquês Nicolai Neupart, substituto do titular sueco Andreas Palicka, que não jogou.



Os erros em ataque posicional precipitaram várias transições capitalizadas pelo Kolstad, que, punindo a frágil recuperação defensiva lisboeta, conseguiu na etapa inaugural um desnível máximo de quatro golos (12-16), selado a caminho do intervalo (14-18 e 15-19).



Com o egípcio Mohamed Aly no lugar do norueguês André Kristensen, o Sporting voltou dos balneários mais assertivo, cresceu nas duas pontas da quadra e inverteu o resultado ao minuto 41 (21-20), por Diogo Branquinho, volvida a exclusão de Sigvaldi Gudjónsson.



O Kolstad empatou em duas jogadas (20-20 e 21-21), mas nunca mais retomou o nível - mesmo quando alinhou contra seis unidades, por exclusão do francês Christian Moga -, e consentiu um parcial de 11-19 até ao fim, mantendo-se com apenas um triunfo na prova.







Jogo na Trondheim Spektrum, em Trondheim, na Noruega.



Kolstad - Sporting, 30-34.



Ao intervalo: 19-15.







Com arbitragem de Mirza Kurtagic e Mattias Wetterwik, da Suécia, as equipas alinharam e marcaram:



- Kolstad (30): Nicolai Neupart, Adrian Aalberg (7), Magnus Sondena (1), Magnus Gullerud (1), Simon Jeppsson (2), Simen Lyse (12) e Sigvaldi Gudjónsson. Jogaram ainda Sigurjón Gudmundsson, Emre Christoffer Berge (4), Vetle Eck Aga, Adam Blanche, Benedikt Gunnar Óskarsson (2), Arnór Snaer Óskarsson, Magnus Stolefjell, Martin Hernes Hovde (1) e Erland Johnsen.



Treinador: Stian Gomo Nilsen.



- Sporting (34): André Kristensen, Edy Silva, Francisco Costa (9), Natán Suárez (2), Salvador Salvador (4), Mamadou Gassama e Christian Moga. Jogaram ainda Mohamed Aly, Emil Berlin (1), Carlos Álvarez, Jan Gurri (3), Pedro Martínez (2), Orri Thorkelsson (4), Diogo Branquinho (1), Filipe Monteiro (1) e Víctor Romero (7).



Treinador: Ricardo Costa.







Assistência: Cerca de 3.500 espetadores.



