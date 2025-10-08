Sporting soma segunda derrota seguida na Liga dos Campeões de andebol

Os `leões`, que ao intervalo já perdiam por 12 golos de diferença (23-11) no pavilhão João Rocha, em Lisboa, voltaram a ser derrotados no Grupo A, duas semanas após terem perdido na visita aos dinamarqueses do Aalborg.

A formação `verde e branca`, que na próxima jornada recebe o Veszprém, em 16 de outubro, está na quinta posição, com quatro pontos, os mesmos do Nantes, terceiro, e dos húngaros, quartos, mas com menos um jogo. A `poule` é liderada provisoriamente pelo Aalborg, com seis pontos, em igualdade com o Füchse Berlim, que apenas joga na quinta-feira, diante do Dinamo Bucareste.

Os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se diretamente para os quartos de final, enquanto as equipas posicionadas entre o terceiro e sexto lugares disputarão um play-off de acesso àquela fase a eliminar. Os dois últimos colocados são eliminados da prova.