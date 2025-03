Sporting. TAD revoga castigo de oito jogos de Nuno Santos

A SAD do Sporting também tinha sido condenada a pagar 3570 euros, sendo que Matheus Reis foi punido com uma coima de 510 euros. O caso refere-se aos factos ocorridos na Supertaça, com o FC Porto, em agosto de 2024.





Em comunicado, o Sporting congratula o Tribunal Arbitral do Desporto pela decisão tomada mas censura o modo leviano como o antigo Conselho de Disciplina da Federação suspendeu o jogador.





Osesperam ainda que o novo ciclo federativo traga uma abordagem mais ponderada e sensata.