Sporting tem ocasião ímpar para fazer história, face à equipa `sensação`

O encontro entre o Bodo/Glimt e o Sporting, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, realiza-se na quarta-feira, pelas 20h00 (em Lisboa), no Estádio Aspmyra Stadium, em Bodo, na Noruega.





Sporting é clube "sem" história entre Campeões, ao contrário dos rivais

O Sporting tem o estatuto de ‘grande’ em Portugal, ao nível de Benfica e FC Porto, mas, na Europa, nomeadamente no que respeita à principal prova europeia de futebol, é um clube ‘sem’ história.



Em contraste com os rivais, ambos bicampeões europeus – as ‘águias’ em 1960/61 e 61/62 e os ‘dragões’ em 1986/87 e 2003/04 -, o conjunto ‘leonino’ só conseguiu chegar uma vez aos quartos de final, há mais de quatro décadas, num total de 24 participações, entre Taça dos Campeões e Liga dos Campeões.



Desde a estreia, em 1955/56, o Sporting não superou mais do que oito eliminatórias, nunca mais do que duas na mesma edição, e não tem qualquer ‘tubarão’, ou algo parecido, na sua lista de vítimas na prova.



A formação ‘leonina’, que tem um total de 24 eliminatórias disputadas, com uma grande maioria (16) de eliminações, nunca fez tombar, aliás, qualquer clube do ‘top 5’ europeu (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França).



Os romenos do Steaua Bucareste, surpreendentes campeões europeus em 1985/86, são o clube mais sonante que os ‘leões’ afastaram, no play-off de 2017/18, a par dos neerlandeses do Utrecht (1958/59) e do Twente (2009/10).



A lista de equipas que caíram perante os ‘leões’ completa-se com os então jugoslavos - agora croatas - do Dinamo Zagreb e os búlgaros do CSKA Sófia, rumo aos ‘quartos’ de 1982/83, os irlandeses do Shelbourne (1962/63), os malteses do Floriana (1970/71) e os israelitas do Beitar (1997/98).



Se olhar para o ‘lado’, o Sporting pode ver que o Benfica, sete vezes finalista da competição, fez cair, por exemplo, Real Madrid, FC Barcelona, Liverpool, Juventus ou Arsenal ou que o FC Porto foi capaz de derrubar Bayern Munique, Manchester United, Milan ou Juventus.



Em dois jogos, nunca deu para o Sporting, que, no entanto, já viveu ‘episódios’ de glória na ‘Champions’, alguns bem recentes, como na presente temporada, em que bateu em Alvalade o campeão europeu em título Paris Saint-Germain por 2-1.



Em fase de liga, ou de grupos, também caíram no reduto dos ‘leões’ o Mónaco (3-0, em 1997/98), o Inter Milão (1-0, em 2006/07), o Borussia Dortmund (3-1, em 2021/22), o Tottenham (2-0, em 2022/23) e o Manchester City (4-1, em 2024/25).



Os ‘leões’ não têm vitórias de igual ‘amplitude’ em reduto alheio, mas, ainda assim, conseguiram um 3-0 face ao Eintracht Frankfurt (2022/23) e, esta época, um 3-2 frente ao Athletic que valeu o apuramento direto para os oitavos de final.



No total dos 124 jogos na principal prova europeia de clubes, o Sporting conta 39 vitórias, 26 empates e 59 derrotas, com 170 golos marcados e 204 sofridos.



O jogo 125 está marcado para quarta-feira, pela 20h00 (em Lisboa), no reduto dos noruegueses do Bodo/Glimt, e conta para a primeira mão dos oitavos de final da edição 2025/26 da Liga dos Campeões.



Desde 1992/93, ano em que a Taça dos Campeões se transformou em ‘Champions’, os ‘leões’ apenas conseguiram duas presenças nos ‘oitavos’, caindo com ‘estrondo’ perante Bayern Munique (2008/09) e Manchester City (2021/22), mas, desta vez ‘escaparam’ aos ‘tubarões’, também por mérito próprio.O Bodo/Glimt quase ficou de fora, pois só se qualificou à frente do Benfica, mas chega aos ‘oitavos’ com uma grande ‘aura’, depois de quatro vitórias consecutivas – algo que o Sporting nunca conseguiu na prova -, qual delas a mais notável.Praticamente eliminada, depois de um empate 2-2 em Dortmund, à sexta ronda, a formação norueguesa superou em casa o Manchester City por 3-1, com dois tentos de Kasper Hogh e um de Jens Hauge, e, a fechar, ganhou por 2-1 no reduto do Atlético de Madrid, numa reviravolta assinada por Fredrik Sjovold e Hogh.O play-off parecia, ainda, assim um inevitável ‘fim de linha’, só que o conjunto de Bodo começou por bater em casa o Inter Milão por 3-1, com golos de Sondre Fet, Hauge e Hogh, para depois triunfar em San Siro por 2-1, com golos de Hauge e Hakon Evjen.Por isto, que dá sequência à brilhante trajetória na Liga Europa de 2024/25, apenas travada nas ‘meias’ pelo Tottenham, o Bodo/Glimt não parece ser nenhuma ‘pera doce’, muito menos no seu sintético, onde as ‘hostilidades’ abrem na quarta-feira.Os noruegueses, que na época passada começaram a fase de liga da segunda competição europeia com um 3-2 ao FC Porto, mesmo muito tempo reduzidos a 10, vão, certamente, tentar ganhar avanço em casa, algo que o Sporting precisa contrariar.A formação ‘leonina’ somou a maioria dos seus 16 pontos em casa, mas conseguiu empatar 1-1 no reduto da Juventus e, a fechar, foi ganhar por 2-1 a Bilbau, face ao Athletic, para o seu primeiro triunfo de sempre em Espanha.Os ‘leões’ começaram por vencer os cazaques do Kairat Almaty por 4-1, depois superiorizaram-se ao ’10’ do Marselha por 2-1, bateram de seguida o Club Brugge por 3-0 e, ‘cereja no topo do bolo’, superaram o campeão em título Paris Saint-Germain por 2-1, com um ‘bis’ do colombiano Luis Suárez.A formação ‘leonina’ vai procurar, no entanto, não chegar em desvantagem a casa, após um jogo sob temperaturas muito baixas, pouco acima dos zero graus, bem diferentes certamente das que se farão sentir em Alvalade, em 17 de março.Na antecâmara da deslocação à Noruega, o Sporting foi ‘empatado’ a dois em Braga, culpa de um penálti na última jogada, e não pôde, assim, tirar partido do clássico entre Benfica e FC Porto, que também terminou com 2-2. Após 25 jornadas, continua a quatro pontos da liderança, na posse dos ‘dragões’,Por seu lado, o Bodo/Glimt, a começar a época, venceu por 2-1 no reduto do Molde, em jogo dos ‘oitavos’ da Taça da Noruega.Quanto às ‘meias’, será com espanhóis (FC Barcelona e Atlético de Madrid) ou ingleses (Newcastle e Tottenham) e, na final, em 30 de maio, em Budapeste, seis de oito possibilidades são ‘tubarões’ – PSG, City, Liverpool, Chelsea, Bayern e Real Madrid.