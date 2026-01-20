Sporting
Liga dos Campeões
Sporting tenta garantir play-off na receção ao campeão PSG
O Sporting recebe hoje o detentor do título Paris Saint-Germain, num duelo da sétima e penúltima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol em que pode garantir a continuidade na prova.
Um triunfo frente ao ‘gigante’ francês deixa o bicampeão português com lugar assegurado no play-off e ainda com possibilidade de lutar pelo acesso direto aos oitavos de final.
O Sporting ocupa o 14.º lugar da fase de liga, com 10 pontos, em zona do play-off de acesso aos ‘oitavos’, enquanto o PSG é terceiro, com 13, posição que proporciona o apuramento direto para os ‘oitavos’, que os gauleses podem selar em Alvalade.
Os ‘leões’ não podem contar, por castigo, com o capitão Morten Hjulmand, nem com os lesionados Diomande, Eduardo Quaresma, Nuno Santos, Quenda, Pedro Gonçalves, Ioannidis e Salvador Blopa.
De regresso às opções vai estar o uruguaio Maxi Araújo, que falhou o triunfo frente ao Casa Pia (3-0) na I Liga devido a castigo.
Já o atual campeão europeu vai apresentar-se na casa dos ‘leões’ com os internacionais portugueses Nuno Mendes, ex-jogador do Sporting, Vitinha e Gonçalo Ramos, enquanto João Neves vai falhar a partida devido a lesão.
Até agora, o Sporting venceu todos os três encontros disputados no Estádio José Alvalade, frente ao Kairat (4-1), Marselha (2-1) e Club Brugge (3-0).
O encontro, o primeiro de sempre entre Sporting e PSG, está agendado para as 20:00 e terá arbitragem do inglês Anthony Taylor.
Na quarta-feira, é a vez de o Benfica entrar em ação, com uma visita a Turim para defrontar a Juventus.
Sporting x PSG: Equipas provaveis
Sporting:
- Catamo
- Fresneda
- Inácio
- João Simões
- Luís Guilherme
- Luis Suárez
- Matheus Reis
- Maxi
- Morita
- Rui Silva
- Trincão
PSG:
- Chevalier
- Dembélé
- Doué
- Fabián Ruiz
- Kvaratskhelia
- Marquinhos
- Mayulu
- Nuno Mendes
- Pacho
- Vitinha
- Zaire-Emery