Sporting tenta surpreender a Juventus em Turim

Um cenário que apenas se coloca em caso de triunfo na Liga Europa, sendo que nos respetivos campeonatos o Sporting é quarto na I Liga, a cinco pontos da terceira posição, a última de acesso, ainda com pré-eliminatórias, e a Juventus sétima na Série A.A classificação da formação de Turim reflete uma penalização de menos 15 pontos, por irregularidades financeiras na transferência de jogadores, sem a qual a equipa seria segunda no campeonato.Para o jogo de hoje, da primeira mão, o Sporting, que não terá o castigado Ugarte, procura manter vivo o apuramento para as meias-finais e quando recebe a equipa italiana uma semana depois, em 20 de abril, novamente às 20:00, no Estádio José Alvalade.





O treinador Rúben Amorim, além de não contar com o médio uruguaio Ugarte, não terá também em Turim o avançado Paulinho, lesionado.





Na conferência de antevisão ao encontro europeu diante a Juventus, em Turim, Rúben Amorim, treinador do Sporting, confessou: "Quero apenas ganhar. Esse é o meu objetivo. É isso que quero viver. O resto deixo para o futuro".