Sporting termina 100% vitorioso a fase principal da ‘Champions’ de futsal

Depois da história goleada sobre o Prishtina 01, por 19-1, e do triunfo sobre o Kairat Almaty, por 7-2, os ‘leões’ somaram o terceiro triunfo, frente aos anfitriões, fechando 100% vitoriosos a primeira fase.



Com o apuramento para os oitavos de final já assegurado, o treinador do Sporting, Nuno Dias, fez algumas poupanças e deixou de fora jogadores como Zicky Té ou Rocha, dando a titularidade ao guarda-redes brasileiro Henrique, que inaugurou o marcador logo aos dois minutos.



Ainda na primeira parte, o brasileiro Alan Guilherme aumentou a vantagem, aos 13 minutos, e Bruno Pinto colocou o resultado em 3-0, aos 15.



O internacional italiano Alex Merlim fez o 4-0 final, aos 31 minutos, com Bernardo Paçó a evitar uma grande penalidade dos croatas, cinco minutos depois.



Vencedor da competição em 2019 e 2021, o Sporting está, assim, nos ‘oitavos’, que vão integrar 16 equipas provenientes da ronda principal - 12 do caminho A e quatro do B - e serão disputados em dois duelos, agendados para 24 de novembro e 05 de dezembro.



Neste novo formato, os oito vencedores dessas eliminatórias apuram-se para aos ‘quartos’, também a duas mãos, que antecedem a final a quatro, prevista para maio de 2026, em Pesaro, em Itália.

