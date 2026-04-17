Sporting-Tondela, da 26.ª jornada da I Liga, confirmado para 29 de abril

O Sporting-Tondela, duelo da 26.ª jornada da I Liga de futebol que foi adiado devido à campanha dos ‘leões’ na Liga dos Campeões, ficou agendado para 29 de abril, confirmou hoje o organizador da prova, em comunicado.

De acordo com a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, numa altura em que o Sporting já foi eliminado da ‘Champions’, o jogo vai decorrer no Estádio José Alvalade, em Lisboa, numa quarta-feira, com início marcado para as 20:15.

No mesmo comunicado, o organismo agendou para 23 de abril o Casa Pia-Sporting de Braga, também a contar para a ronda 26 e que também foi adiado por causa da participação dos minhotos na Liga Europa, prova em que vão disputar as meias-finais.

Nesta altura, com um jogo a menos e com a 30.º jornada a arrancar hoje e a decorrer no fim de semana, o Sporting segue no segundo posto com 71 pontos, a cinco do FC Porto, que lidera.

Nesta ronda, os bicampeões nacionais recebem o Benfica, terceiro classificado com 69 e com os jogos em dia.

Já o Sporting de Braga é quarto com 52 pontos e o Casa Pia está na luta pela manutenção com 25 e na antepenúltima posição.

Resultados da 26.ª jornada:

- Sábado, 14 mar:

Vitória de Guimarães - Famalicão, 1-2

Gil Vicente - Alverca, 2-2

Arouca - Benfica, 1-2

- Domingo, 15 mar:

Nacional - Estoril Praia, 0-1

AVS - Santa Clara, 0-1

Rio Ave - Estrela da Amadora, 2-1

FC Porto - Moreirense, 3-0

- Quinta-feira, 23 abr:

Casa Pia - Sporting de Braga, 19:00

- Quarta-feira, 29 abr:

Sporting – Tondela, 20:15
