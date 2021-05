Sporting vence a Liga dos Campeões de futsal

Marcênio e Ximbinha marcaram os golos do Barcelona na primeira parte, em que os catalães dominaram e atiraram algumas bolas ao poste da baliza de Guitta.





No entanto, uma segunda parte superlativa do Sporting levou à reviravolta, com golos de Zicky, Erick Mendonça, João Matos e Pany Varela a levarem de vencido o campeão europeu do ano passado.





O Barcelona ainda reduziu para 4-3, com um golo de Ferrão a três minutos do fim.







É a segunda vez que o Sporting conseguiu conquistar a Liga dos Campeões de futsal, depois de ter vencido a prova em 2019. Até chegar à final, a equipa de Nuno Dias derrotou o Inter Movistar na meias-finais.