Sporting vence Benfica e garante sexta presença consecutiva na `final four`

No Pavilhão João Rocha, em Lisboa, os `leões`, que perderam por 4-3 no encontro da primeira mão, chegaram ao intervalo a vencer por 4-2, na sequência dos golos de Bernardo Paçó, no primeiro minuto, Bruno Pinto (03), de penálti, Wesley França (05) e Tomás Paçó (06), tendo Silvestre Ferreira (13) e Arthur (16) reduzido para os `encarnados`.

O Benfica, que lidera a Liga portuguesa, igualou a eliminatória no primeiro minuto da segunda parte por intermédio de André Coelho, Tomás Paçó `bisou`, aos 23, e voltou a dar vantagem aos `leões`, anulada por Emerson Santos, aos 26.

Diogo Santos, aos 29, e Bruno Pinto, que também `bisou`, aos 30, garantiram o triunfo do Sporting, numa partida em que os benfiquistas Pany Varela e Arthur foram expulsos, aos três e 30 minutos, respetivamente.

Na `final four` da `Champions`, a disputar em Pesaro, Itália, entre 08 e 10 de maio, o Sporting, que conta no seu palmarés com dois troféus da `Champions`, conseguidos nas épocas 2018/19 e 2020/21, junta-se às formações espanholas do Palma, que procura o quarto triunfo consecutivo, e do Cartagena, e aos franceses do Etoile Lavalloise.

O sorteio da `final four` realiza-se em 17 de março, às 11:00 (hora de Lisboa), em Pesaro.