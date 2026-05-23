Sporting vence dérbi e fecha Liga de andebol com pleno de vitórias

Com este resultado, o Sporting, já consagrado tricampeão, conquista todos os 51 pontos possíveis na prova, enquanto o Benfica termina com 41, no terceiro lugar, perdendo a vice-liderança para o FC Porto, que venceu hoje o Águas Santas (42-29) e chegou aos 42 pontos.



Os rivais de Lisboa voltam a defrontar-se em 07 de junho, na final da Taça de Portugal, no jogo que encerrará a temporada nacional e no qual o Sporting procurará a 20.ª conquista da prova, quinta consecutiva, e o Benfica a sua sétima, a primeira desde 2017/2018. Se o Sporting vencer essa partida, alcançará o pleno de triunfos a nível nacional, vencendo todos os jogos disputados internamente.



Numa primeira parte de grande equilíbrio e de ritmo baixo, na qual Andre Kristensen esteve em destaque com várias defesas de alto nível, o Sporting não precisou de acelerar muito para cavar uma diferença confortável no marcador.



Se só aos oito minutos a diferença entre os rivais chegou aos três golos (5-2), aos 24 já era de sete (14-7), tendo o Benfica recuperado um ainda antes do intervalo (16-10).



As ‘águias’, obrigadas a vencer para manter o segundo lugar da Liga sem depender do resultado do FC Porto, pouco conseguiam fazer perante a evidente superioridade do Sporting, que, sem os irmãos Francisco e Martim Costa, nunca esteve ao ritmo frenético habitual.



Já nas vezes em que o Sporting falhava no ataque, ora Kristensen, ora o poste, ora falhanços em situação de um contra o guarda-redes iam impedindo o Benfica de se aproximar no marcador e de assustar o Sporting. Destaque ainda para a expulsão de Miguel Migallon, ao minuto 13, após falta sobre o capitão ‘leonino’, Salvador Salvador.



A toada do primeiro tempo manteve-se para o segundo, sendo que os ataques dos ‘encarnados’ continuavam a ‘esbarrar’ em Kristensen e o baixo ritmo de jogo mantinha a diferença no marcador na ordem dos sete golos. A eficácia do Sporting, na defesa e no ataque, foi preponderante ao longo de todo o encontro e, aos 48 minutos, o marcador já registava uma diferença de 12 golos (27-15), com um parcial de 11-5 na segunda parte.



Dois minutos depois, o Pavilhão João Rocha ‘ofereceu’ a maior ovação da noite a Mohamed Aly, cuja entrada coincidiu com um acelerar do ritmo de jogo que rapidamente colocou o parcial em 32-22.



O Sporting ainda voltou a marcar por duas vezes para colocar o resultado final em 34-22 e alcançar a 28.ª vitória em outros tantos jogos do campeonato, ficando a um jogo, a final da Taça de Portugal, de alcançar uma época perfeita a nível interno, que conta já com 34 jogos realizados e vencidos, e dois títulos conquistados, a Supertaça e o campeonato.



Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting – Benfica, 34-22.



Ao intervalo: 16-10.



Sob a arbitragem de Mário Coutinho e António Oliveira, as equipas alinharam e marcaram:



- Sporting (34): Andre Kristensen, Edy Silva, Emil Berlin (4), Natan Suárez (4), Pedro Martínez (1), Mamadou Gassamá (1) e Christian Moga. Jogaram ainda: Mohamed Aly, Jan Gurri (4), Salvador Salvador (4), Orri Thorkelson (5), Filipe Monteiro (4), Victor Romero (1), Carlos Alvarez (1), Diogo Branquinho (4) e Leonardo Anastácio (1).



Treinador: Ricardo Costa.



- Benfica (22): Gustavo Capdeville, Miguel Migallon, Gabriel Cavalcanti (3), Belone Moreira (1), Ander Izquierdo (1), Mikita Vailupau (3) e Javier Moreno (2). Jogaram ainda: Rangel Rosa, Christopher Hedberg (1), Miguel Mendes, Pau Floreta (1), Kristian Olsen (1), Alejandro Soriano (4), Fábio Silva (3), Alexis Borges e Reinier Dranguet (2).



Treinador: Jota González.