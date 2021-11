Sporting vence Dortmund e continua na luta pelo apuramento na Youth League

Com este resultado, os 'leões' subiram ao segundo posto do agrupamento, com oito pontos, menos dois do que o Ajax, que lidera depois de vencer no campo do Besiktas (1-0), e mais um que o Borussia Dortmund, agora terceiro.

Na Academia de Alcochete, a formação alemã até chegou a estar em vantagem, quando Bynoe-Gittens abriu o marcador, aos 22 minutos, mas o Sporting respondeu com um remate certeiro de Chermiti. (Foto: UEFA)

Na segunda parte, Menino, aos 56 minutos, e Ribeiro, aos 81, construíram o triunfo do emblema de Alvalade, com os germânicos a reduzirem a diferença já nos descontos, aos 90+3, por Fink.Na sexta e última jornada, em 7 de dezembro, o Sporting defronta o Ajax, em Amesterdão.