Sporting vence FC Barcelona e sagra-se campeão mundial de hóquei em patins

Hoquista Gonzalo Romero feliz com conquista mundial em 'casa'

O hoquista internacional argentino Gonzalo Romero ‘Nolito’, que cumpre a oitava época no Sporting, garantiu a felicidade que viveu por conquistar o título mundial de clubes na sua cidade natal.



“Poder sem campeão do mundo aqui, em San Juan, em Cantoni [Pavilhão Aldo Cantoni}, com toda a minha gente, com a toda a minha família, é muito especial, dedicar a eles, à minha mulher e a minha filha, que não puderam estar hoje”, disse no final o jogador.



‘Nolito’, que é natural de San Juan, a ‘capital’ do hóquei em patins argentino, garantiu estar “muito feliz por tudo”, após uma noite em que o Sporting se sagrou pela primeira vez campeão mundial de clubes, ao bater o FC Barcelona, por 3-2, após prolongamento.



Na primeira edição disputada sob a égide da World Skate, em San Juan, o argentino foi no domingo à noite o autor do golo do empate aos 42 minutos, num jogo que se ‘arrastou’ para prolongamento.



Pelo Sporting marcou também Alessandro Verona, aos 12 e já no prolongamento, aos dois da etapa de acréscimo, enquanto Ferran Font fez os golos do ‘Barça’, aos 20 e 29.



O Sporting, quatro vezes campeão europeu, é a primeira equipa lusa a conquistar o Mundial de clubes, que regressou agora sob ‘tutela’ da World Skate, depois de duas edições a cargo da Federação Internacional (FIRS), em 2006 e 2008, ganhas pelo Bassano e pelo Reus.



Na primeira edição sob a égide da World Skate, os 'leões', campeões europeus há duas épocas, em 2023/24, garantiram a vitória com golos de Alessandro Verona (dois) e Gonzalo Romero 'Nolito' (um).A equipa de Edo Bosch saiu empatada para o intervalo, depois de golos de Verona (12 minutos) para os 'leões' e Ferran Font (20) para os catalães, mas na segunda metade viu-se cedo a perder, com o jogador do 'Barça', que já alinhou no Sporting, a bisar, aos 29.Com a obrigatoriedade de ir atrás do resultado, 'Nolito' fez o 2-2, aos 42 minutos (17 da segunda parte), na marcação de um livre direto, num lance que excluiu Ferran Font, com suspensão de dois minutos (cartão azul).No prolongamento, Alessandro Verona colocou o Sporting na frente, nos primeiros dois minutos desta etapa, numa fase em que os 'leões' conseguiram depois aguentar a investida dos catalães, já sem guarda-redes.