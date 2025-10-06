Sporting vence FC Barcelona e sagra-se campeão mundial de hóquei em patins

A equipa de hóquei em patins do Sporting Clube de Portugal conquistou já na madrugada desta segunda-feira o Campeonato do Mundo de Clubes, após vencer na grande final o FC Barcelona por 3-2, após prolongamento, em jogo realizado em San Juan, na Argentina.
Na primeira edição sob a égide da World Skate, os ‘leões’, campeões europeus há duas épocas, em 2023/24, garantiram a vitória com golos de Alessandro Verona (dois) e Gonzalo Romero 'Nolito' (um).
A equipa de Edo Bosch saiu empatada para o intervalo, depois de golos de Verona (12 minutos) para os ‘leões’ e Ferran Font (20) para os catalães, mas na segunda metade viu-se cedo a perder, com o jogador do ‘Barça’, que já alinhou no Sporting, a bisar, aos 29.
Com a obrigatoriedade de ir atrás do resultado, ‘Nolito’ fez o 2-2, aos 42 minutos (17 da segunda parte), na marcação de um livre direto, num lance que excluiu Ferran Font, com suspensão de dois minutos (cartão azul).
No prolongamento, Alessandro Verona colocou o Sporting na frente, nos primeiros dois minutos desta etapa, numa fase em que os ‘leões’ conseguiram depois aguentar a investida dos catalães, já sem guarda-redes.
O Sporting, quatro vezes campeão europeu, é a primeira equipa lusa a conquistar o Mundial de clubes, que regressou agora sob ‘tutela’ da World Skate, depois de duas edições a cargo da Federação Internacional (FIRS), em 2006 e 2008, ganhas pelo Bassano e pelo Reus.
Na edição deste ano, o Óquei Barcelos, campeão europeu em título, terminou em terceiro, depois de perder com o Sporting nas meias-finais (3-1) e vencer o Centro Valenciano (10-4), no jogo de atribuição do último lugar do pódio.
Hoquista Gonzalo Romero feliz com conquista mundial em 'casa'
O hoquista internacional argentino Gonzalo Romero ‘Nolito’, que cumpre a oitava época no Sporting, garantiu a felicidade que viveu por conquistar o título mundial de clubes na sua cidade natal.
“Poder sem campeão do mundo aqui, em San Juan, em Cantoni [Pavilhão Aldo Cantoni}, com toda a minha gente, com a toda a minha família, é muito especial, dedicar a eles, à minha mulher e a minha filha, que não puderam estar hoje”, disse no final o jogador.
‘Nolito’, que é natural de San Juan, a ‘capital’ do hóquei em patins argentino, garantiu estar “muito feliz por tudo”, após uma noite em que o Sporting se sagrou pela primeira vez campeão mundial de clubes, ao bater o FC Barcelona, por 3-2, após prolongamento.
Na primeira edição disputada sob a égide da World Skate, em San Juan, o argentino foi no domingo à noite o autor do golo do empate aos 42 minutos, num jogo que se ‘arrastou’ para prolongamento.
Pelo Sporting marcou também Alessandro Verona, aos 12 e já no prolongamento, aos dois da etapa de acréscimo, enquanto Ferran Font fez os golos do ‘Barça’, aos 20 e 29.
