Sporting vence FC Porto e conquista Torneio Viana do Castelo de basquetebol

O Sporting bateu hoje o FC Porto por 100-93, na final do Torneio Cidade de Viana do Castelo de basquetebol, e ergueu o troféu da competição de preparação para a nova época.

Os ‘leões’ estiveram por cima desde o início com 36-21 no primeiro parcial, uma vantagem encurtada até ao intervalo pelos ‘dragões’ (57-52), complementando na segunda metade de um encontro que chegou quase aos 200 pontos.



Nos vencedores do torneio, Eddie Ekiyor conseguiu 21 pontos e Ken Horton 18, principais destaques da equipa no Pavilhão Municipal José Natário, em que tinham batido o Esgueira por 86-60.



Os ‘azuis e brancos’, que haviam vencido o Vitória de Guimarães por 86-71 nas meias-finais, ficaram no segundo lugar, com os vitorianos em terceiro após hoje baterem o Esgueira por 81-62.