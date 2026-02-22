Sporting vence FC Porto e ergue Taça de Portugal de basquetebol pela nona vez

Os 'leões', que perdiam ao intervalo por 46-45, recuperaram um troféu que lhes escapava desde 2021/22.



O Benfica, que 'caiu' nos oitavos de final frente ao Sporting de Braga, continua a ser a equipa com mais triunfos na Taça de Portugal, 23 em 77 edições, mais sete do que o FC Porto e mais 14 do que o Sporting.

