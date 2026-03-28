Sporting vence FC Porto e reforça liderança rumo ao tricampeonato de andebol

Num clássico marcado por um incidente antes do início — um cheiro intenso no balneário dos ‘leões’ que obrigou à assistência médica ao treinador Ricardo Costa e ao jogador Christian Moga —, o encontro começou com 15 minutos de atraso e sob protesto da equipa visitante.



Sem Ricardo Costa no banco e também sem Moga e Natan Suárez na ficha de jogo, o Sporting foi orientado por Carlos Carneiro e entrou melhor, inaugurando o marcador por Martim Costa e assumindo desde cedo o controlo do resultado.



Os ‘leões’ chegaram a dispor de vantagens de quatro golos na primeira parte (12-8 e 13-9), explorando o erro ofensivo dos ‘dragões’ para sair em contra-ataque, perante um FC Porto que apostava numa defesa subida e agressiva.



A expulsão de Daymaro Salina, aos 17 minutos, após revisão vídeo por agressão na face de Francisco Costa, condicionou ainda mais a equipa da casa, embora os portistas tenham reagido e reduzido para a margem mínima (14-13), mantendo o jogo em aberto.



Ainda assim, um parcial final favorável ao Sporting permitiu aos lisboetas recolher aos balneários em vantagem por 19-16.



No segundo tempo, o FC Porto entrou determinado e chegou ao empate (20-20), antes de passar pela primeira vez para a frente no marcador (26-25), aos 43 minutos, por intermédio de Hurtado.



A resposta do Sporting não tardou e, com destaque para Francisco Costa e Thorkelsson, os ‘leões’ recuperaram a liderança e voltaram a distanciar-se numa fase decisiva, atingindo os três golos de vantagem já nos minutos finais (31-28).



Kiko Costa confirmou a superioridade ‘verde e branca’ na ponta final, com o Sporting a gerir a vantagem até ao 33-30 final, já depois de Pol Valera fixar o resultado.



Com este triunfo, o Sporting, bicampeão nacional, passa a somar 36 pontos, contra os 30 do FC Porto, ficando com uma vantagem confortável na corrida ao título, quando faltam cinco jornadas para o fim da fase final.



O Benfica, com 29 pontos, e o Águas Santas, com 25, defrontam-se no domingo, na Luz.



Jogo disputado no Dragão Arena, no Porto.



FC Porto – Sporting, 30-33.



Ao intervalo: 16-19.



Sob a arbitragem de Hugo Xavier e Alexandre Braganca, as equipas alinharam e marcaram:



- FC Porto (30): Ante Grbavac, Gilberto Duarte, Rui Silva (5), Leonel Fernandes (2), Marcus Dahlin (2), Daymaro Salina. Jogaram ainda: João Gomes (4), Thorsteinn Gunnarsson (3), Pol Rovira (3), Mamadou Soumare (1), Antonio Martinez (5), Jesus Vergara (1), Ricardo Brandão (4).



Treinador: Magnus Andersson.



- Sporting (33): Mohamed Aly, Francisco Costa (8), Orri Thorkelsson (11), Martim Costa, Edney Oliveira (1), Carlos Dominguez (2) e Jan Aregay (2). Jogaram ainda: Andre Kristensen (gr,) Salvador Salvador (1), Andre Kristensen, Diogo Branquinho, Filipe Monteiro (1), Martim Costa (6), Victor Holguin (1).



Treinador: Carlos Carneiro.



Marcha do marcador: 2-4 (5 minutos); 4-7 (10); 7-9 (15); 8-12 (20); 14-15 (25); 16-19 (intervalo); 19-20 (35); 24-25 (40); 26-26 (45); 28-28 (50); 28-29 (55); 30-33 (final).



Assistência: 1.520 espetadores.



