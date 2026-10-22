Sporting vence IFK Kristianstad e mantém liderança do Grupo D da Champions de andebol

Já com presença assegurada na Ronda Principal, os tricampeões nacionais somaram o quarto triunfo na competição, confirmando a vantagem conquistada ainda na primeira parte (20-18).

Com esta vitória, o Sporting, que chegou aos quartos de final nas últimas duas épocas, soma nove pontos e lidera isoladamente o agrupamento, com mais dois pontos do que os dinamarqueses do GOG, também já apurados e que visita no próximo dia 29, na sexta e última jornada do agrupamento.

O IFK Kristianstad ocupa o quarto e último lugar, sem qualquer ponto, e vai ser `despromovido` à Liga Europeia, tal como os húngaros do Pick Szeged, terceiros com quatro pontos.