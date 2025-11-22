Sporting
Taça de Portugal
Sporting vence Marinhense com bis de Trincão
O Sporting CP venceu a equipa do Marinhence (3-0) na quarta eliminatória da Taça de Portugal. Dois dos golos foram realizados por Francisco Trincão, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal em futebol, apurando-se assim para os oitavos de final da prova.
O triunfo do detentor do troféu nunca esteve em dúvida, tendo a equipa 'leonina' chegado ao intervalo a vencer já por 2-0, com um 'bis' de Francisco Trincão, aos 29 e 38 minutos, tendo Luis Suárez, aos 81, ampliado para 3-0.
Os 'verdes e brancos' juntam-se assim ao Benfica, Lusitano de Évora, União de Leiria, Famalicão, Vitória de Guimarães, Casa Pia e ao Aves.