Sporting vence Marselha na Youth League com golo do suplente Paulo Simão
Um golo marcado aos 81 minutos pelo suplente Paulo Simão permitiu ao Sporting impor-se por 2-1 na receção ao Marselha, em jogo da terceira jornada da fase de liga da Youth League de futebol.
O médio 'leonino' marcou o golo decisivo três minutos após ter entrado em campo, aos 78, depois de o avançado Flávio Gonçalves ter inaugurado o marcador para a equipa lisboeta, logo aos 11, e de o médio Darryl Bakola ter empatado para os franceses, aos 47.
O Sporting, que resistiu à pressão do Marselha após ter ficado reduzido a 10 jogadores, devido à expulsão do avançado Gabriel Silva aos 84 minutos, subiu ao oitavo lugar provisório da Youth League, com sete pontos, imediatamente à frente do Benfica, que tem seis.
A equipa de Alvalade continua sem perder na prova que replica parcialmente o modelo da Liga dos Campeões, depois de vencido na estreia, na receção ao Kairat, por 3-2, e empatado 1-1 com o Nápoles, na segunda ronda.
Os 'leões', que têm como melhor resultado a presença nas meias-finais, na temporada 2022/23, procuram tornar-se o terceiro clube português a vencer a competição, depois dos rivais FC Porto e Benfica, que ergueram o troféu em 2018/19 e 2021/22, respetivamente.
