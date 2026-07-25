Sporting vence Mónaco e conquista Troféu Cinco Violinos

Rafael Nel, aos 54 minutos, e o reforço inglês Jesse Derry, aos 68, marcaram os golos que permitiram aos `verdes e brancos` conquistarem o troféu de pré-temporada pela 11.ª vez em 14 edições.

Antes da estreia na I Liga, agendada para 08 de agosto, em casa do Estrela da Amadora, o Sporting ainda terá mais um jogo de preparação, diante dos ingleses do Nottingham Forest, em 31 de julho, no Estádio Algarve.