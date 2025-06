Sporting vence na visita ao Benfica e empata final da Liga de futsal

No Pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz, em Lisboa, o Benfica, campeão pela última vez em 2018/19 e que tinha vencido fora no primeiro encontro da final no desempate por penáltis, adiantou-se no marcador com um golo de Jacaré, logo aos três minutos, mas o Sporting deu a volta a com tentos de Rocha (07 minutos), Tomás Paçó (12) e Diogo Santos (33).

A final, disputada à melhor de cinco encontros, prossegue no domingo, pelas 19:00, no Pavilhão João Rocha, casa dos `leões`, e o quarto duelo será no pavilhão dos `encarnados` na quarta-feira, pelas 20:00. Se necessário, o quinto jogo será disputado no recinto do Sporting, no dia 29 de junho (19:00).